Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkezine ziyarette bulundu. Başkan ve yöneticiler, TFF'nin yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un yanı sıra; yöneticiler Erol Bilecik, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Alper Pirşen ve Metin Sipahioğlu da ziyarette yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya gelen başkan ve yöneticiler, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi. Ziyarette birlikte öğle yemeği de yendi.

28 ŞAMPİYONLUK MESAJI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Ali Koç ve yöneticilere isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım formasını hediye etti. Ali Koç da "En Fazla Şampiyon Olan Takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e hediye olarak sundu. Bilindiği üzere, Süper Lig'de 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, resmi internet sitesinde 1959 öncesini de hesaba katarak şampiyonluk sayısını 28 olarak güncellemişti.

Ali Koç ayrıca, U17 Milli Takımı oyuncularıyla da bir araya geldi.