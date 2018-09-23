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Ali Koç ve Cocu'nun ilk derbisi olacak!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmada sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile teknik direktörü Phillip Cocu görevleri başında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada 4 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek

23 Eylül 2018 Pazar, 13:13 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım karşısında seçimli olağan genel kurulda kulübün yeni başkanı seçilen Ali Koç, Beşiktaş karşısında bu unvanıyla ilk derbi maçını tribünden takip edecek.

Ali Koç'un, başkan seçildikten sonra teknik direktörlük vazifesine getirdiği Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu da ilk derbisinde Beşiktaş karşısında mücadele edecek.

Başkan ve teknik direktörün dışında sarı-lacivertli takım adına 12 futbolcu da ilk derbi deneyimlerine çıkacak.

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Michael Frey, Cocu'nun görev vermesi halinde ilk derbilerini oynayacak.

Bu futbolcuların dışında görev verilmesi beklenmeyen genç oyuncular Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile sakatlığı süren Tolga Ciğerci de sarı-lacivertli takımda daha önce derbiye çıkmamıştı.

Beşiktaş'ta da Fenerbahçe karşısında 6 futbolcu görev verilmesi halinde ilk derbisinde mücadele edecek.

Sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenen kaleci Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic ve Cyle Larin teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Bu oyuncuların dışında genç isimler Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın da daha önce kariyerlerinde hiç derbi maçı oynamadı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAKLAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada 4 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev alan ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, Caner Erkin de sarı-lacivertli takıma karşı boy gösterecek.

Bu oyuncuların ardından son olarak Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçen Jeremain Lens de eski takımına karşı mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip adına eski takımına karşı forma giyecek tek isim İsmail Köybaşı olacak.

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