Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

Ali Poyrazoğlu, dün akşam aldığı haberle yıkıldı. Poyrazoğlu'nun tiyatro dekorları, ses - görüntü sistemi ve açacağı müzede sergileyeceği materyaller çıkan yangında kül oldu  

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

    Pınar Mahallesi'ndeki bir binada dün akşam saatlerinde çıkan yangın yandaki binalara da sıçradı. O binalardan birinde Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro dekorlarının yer aldığı depo da vardı. Poyrazoğlu'nun tiyatro dekorlarının yanı sıra açacağı müzede sergileyeceği tüm materyaller de çıkan yangında kül oldu. 

    Ali Poyrazoığlu, üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi; 
  • Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

    Canım çok sıkkın.

    Nasıl olsa duyulur.

    Benden duyun.

    Tiyatromu 50 yıl önce kurdum.
  • Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

    50 yıldır büyük bir depoda oynadığımız oyunların dekorlarını, kostümlerini kuracağım bir Ali Poyrazoğlu Tiyatro Müzesi için korudum.

    Ayrıca bugün bir araya getirilmesi olanaksız bir kukla ve maske kolleksiyonu oluşturdum.

    Dünyadaki müzayedelerden 18'inci ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı kuklaları topladım.
  • Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

    Tiyatromun bütün ses ve ışık tesisatları,özel projeksiyon sistemleri de o depodaydı.

    Bu yıl oynamayı düşündüğüm 'Kobay' oyunumun dekorları da.

    'Çılgınlar Kulübü','Babam 9 Doğurdu', 'Ödünç Yaşamlar', 'Kaplumbağa','Tak Tak Takıntı'…

    Ve repertuvarımızdaki oyunlarların çoğundan, kukla ve maske kolleksiyonumdan geriye sadece külleri kaldı.
  • Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

    Büyük bir yangın her şeyi sildi süpürdü.

    O dekorlara,kostümlere sinmiş sahne tozundan, alkışlardan ve anılardan başka bir şey yok.

    Bizim ve seyircilerimizin zihnine yerleşmiş imgeler ve gülen düşünceler, yarattığımız karakterler anılarda.
  • Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

    Haa iyi ki fotoğraflar ve digital kayıtlar ofisteki bilgisayarlarda.

    Türk tiyatro tarihinin en büyük kolleksiyonu yok oldu.

    Ama ben bu günlere tiyatromu ateşin içinden geçerek taşıdım.

    Siyasal ve ekonomik çalkantılarda ayakta durabilmek için meslektaşlarımla büyük bir özveriyle çalıştık ve de seyircilerimiz desteğini esirgemedi, bizi yalnız bırakmadı.
  • Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber

    Ama durmak yok...

    Oyunlarımızı aksatmadan sürdüreceğiz... Dekorları yeniden yaptıracağım. Yarından tezi yok yeni bir müze hazırlığına başlayacağım. Bir kukla ve maske kolleksiyonu toparlayacağım.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.