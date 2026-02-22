Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ali Tutal, hayatını kaybetti

        Ali Tutal, hayatını kaybetti

        Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren usta oyuncu Ali Tutal, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 12:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

        Türk sinemasının emektar isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı.

        Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak 26 Ocak'ta evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Tutal, yaklaşık bir aydır hastanede tedavi göyüyordu.

        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        ÖNERİLEN VİDEO

        Edirnede taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor

        Edirnede debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri düşüşe geçti.

        #Ali Tutal
        #Ali Tutal hayatını kaybetti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum