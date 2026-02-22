Ali Tutal, hayatını kaybetti
Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren usta oyuncu Ali Tutal, hayatını kaybetti
Giriş: 22.02.2026 - 12:05 Güncelleme:
Türk sinemasının emektar isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek aramızdan ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak 26 Ocak'ta evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Tutal, yaklaşık bir aydır hastanede tedavi göyüyordu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ