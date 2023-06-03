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Haberler Gündem Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu?
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Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu?

Ali Yerlikaya, son dönemlerin hakkında en çok araştırma yapılan kişileri arasında bulunuyor. 2018'den bu yana İstanbul Valisi olarak görev yapan Ali Yerlikaya, 1968 yılında Konya'da dünyaya geldi. Peki, Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu? İşte Ali Yerlikaya'nın biyografisi...

Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu?
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Ali Yerlikaya, son dönemlerin merak edilen kişileri arasında öne çıkıyor. Çeşitli illerde Vali olarak görev yapan Yerlikaya, 2018'den bu yana İstanbul Valisi olarak görev yapıyor. Peki, Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali Yerlikaya daha önce hangi görevleri yaptı? İşte detaylar

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11.10.1968 tarihinde Konya'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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