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        Haberler Spor Futbol Diğer Aliağa Futbol farkı açıyor - Futbol Haberleri

        Aliağa Futbol farkı açıyor

        Profesyonel ligdeki ilk sezonunda müthiş bir çıkışa imza atan Aliağa Futbol, liderliğe kurulduğu TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta gol dahi yemeden üst üste 5'inci galibiyetini yarıştaki en önemli rakiplerinden 52 Orduspor'u deplasmanda 2-0 yenerek alırken zirvede farkı açmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 13:31 Güncelleme: 15.10.2023 - 13:31
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        Aliağa Futbol farkı açıyor
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        Sezona evinde seyircisiz maçta Kepez Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak başladıktan sonra lige damga vuran Aliağa, son 5 haftada Edirnespor'u 1-0, İnegöl Kafkasspor'u 2-0, Karabük İdmanyurdu'nu 4-0, Talasgücü Belediyespor'u 3-0 yenip dün de zorlu 52 Ordu engelini rahat aştı.

        Sarı-siyahlı ekip takipçilerinden Küçükçekmece Sinopspor'la arasındaki farkı 6 haftada 6 puana, 52 Orduspor'la farkını ise 7 puana çıkardı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, her maçta olduğu gibi takımı Ordu'da da yalnız bırakmadı. Aliağalı futbolcular, teknik heyet, yönetim ve Başkan Acar, maç sonrası galibiyeti birlikte kutladı. Ligde yoluna dolu dizgin devam ederek şampiyonluk hedefine adım adım ilerleyen Aliağa Futbol bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da Turgutluspor ve 2'nci Lig'den Uşakspor'u elemeyi başarmıştı.

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