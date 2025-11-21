Aliağa – Seferihisar Kaç Kilometre? Aliağa – Seferihisar Arası Mesafe Ne Kadar, Ne Kadar Sürede Gidilir?

Aliağa – Seferihisar Kaç Kilometre?

Öncelikle, Aliağa – Seferihisar kaç km sorusuna net bir yanıt vermemiz gerekirse, kara yolu üzerinden iki ilçe arasındaki mesafenin yaklaşık 125 ila 130 kilometre civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu mesafe, kullanılan yol güzergâhına ve tercih edilen çıkış noktasına göre birkaç kilometre kadar elbette değişiklik gösterebilir. İzmir’in iki farklı ucunda yer alan bu ilçeler arasında doğrudan bir yol bulunmadığı için güzergah şehir merkezine doğru yönelerek ilerler ve bu da mesafenin biraz uzamasına neden olur. İki lokasyon arasındaki kilometre merak edildiğinde kara yolu mesafesi olduğu kadar kuş uçuşu mesafesi de merak konusu olur… Aliağa ve Seferihisar arası kuş uçuşu mesafe ise kara yolundan daha kısa olup, çeşitli kaynaklarda yaklaşık 68 kilometre civarındadır. Ancak gerçek yolculuk, karayolu bağlantıları üzerinden gerçekleştiğinden genellikle 125 km üzeri bir yol kat edilir. Bu nedenle, seyahat planlaması yapılırken kara yolu mesafesi dikkate alınmalıdır.

Aliağa – Seferihisar Mesafe Ne Kadar?

Seyahat edenlerin merak ettiği bir diğer konu ise Aliağa – Seferihisar mesafe ne kadar sorusudur. Karayolunda yaklaşık 125 ila 130 km olan bu mesafe, İzmir ili içinde yapılacak en uzun ilçe yolculuklarından biri sayılabilir. Mesafenin uzun olmasının en temel nedeni, İzmir’in coğrafi yapısı ve otoyol bağlantılarının iki ilçeyi doğrudan birbirine bağlamamasıdır. Bu nedenle yol genellikle İzmir şehir merkezi üzerinden şekillenir. Bu mesafeyi kat ederken sürücüler hem otoyol hem de şehir içi bağlantı yollarını kullanır. Bu güzergah, sürüş esnasında hem trafik hem de yol durumu açısından değişkenlik içerebilir. Yoğun saatlerde yapılan yolculuklarda süre uzayabilirken, trafiğin daha sakin olduğu saatlerde mesafe daha hızlı aşılabilir. Aliağa – Seferihisar mesafe ne kadar sorusunun cevabı, seyahat planlaması açısından oldukça önemlidir çünkü mesafenin uzunluğu hem zaman hem de yakıt planlamasını ve dolayısıyla bütçeyi bile doğrudan etkiler. Özellikle hafta sonu tatilleri veya günübirlik planlar için bu bilgiyi doğru değerlendirmek seyahati daha verimli hale getirir.