Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş mı oldu?

Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş mı oldu?

Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş mı oldu? AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Alinur Aktaş olması bekleniyor. Bu kapsamda araştırılan: "Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş mı oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AK Parti’nin belediye başkan adayları için bugün gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Bursa'nın da bulunduğu 12’si büyükşehir olmak üzere 28 belediye başkan adayını İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda açıklayacak. Duyurulacak adaylar arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi için de Alinur Aktaş isminin olması bekleniyor. Peki, Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş mı oldu? İşte detaylar...

REKLAM

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğan Alinur Aktaş, ilk orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya Sanayisinde özel sektörlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

SİYASİ KARİYERİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atılan Alinur Aktaş, 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur. Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO