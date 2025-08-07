Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.999,07 %0,90
        DOLAR 40,6227 %-0,04
        EURO 47,4290 %0,01
        GRAM ALTIN 4.429,67 %0,61
        FAİZ 39,90 %0,20
        GÜMÜŞ GRAM 50,29 %1,65
        BITCOIN 116.654,00 %1,36
        GBP/TRY 54,5369 %0,42
        EUR/USD 1,1646 %-0,12
        BRENT 66,97 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 7.242,10 %0,60
        Haberler Ekonomi Otomobil ALJ Türkiye'den 1.4 milyonluk ağaçlandırma seferberliği - Otomobil Haberleri

        ALJ Türkiye'den 1.4 milyonluk ağaçlandırma seferberliği

        ALJ Türkiye, OGEM ile iş birliği yaparak 1.4 milyonluk ağaçlandırma seferberliği başlattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 17:08 Güncelleme: 07.08.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1.4 milyonluk ağaçlandırma seferberliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Toyota, Lexus ve BYD gibi otomobil markalarını Türkiye'de temsil eden ALJ Türkiye, ağaçlandırma seferberliğine imza atıyor.

        Bu ağaç seferberliği kapsamında satılan her araç için 10 ağaç fidanı dikilecek. Böylece yıllık satışlara göre 1 milyon 400 bin civarında fidan toprakla buluşturulacak.

        OGEM Vakfı ile birlikte gerçekleştirecek bu ağaç seferberliğinin, sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda da yüksek adetlerde fidanın dikilmesiyle birlikte Türkiye’nin yeşillendirilmesine önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

        Bu yıl 1.4 milyon fidanın dikilmesiyle birlikte ülkemize yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan kazandırılması hedefleniyor. Seferberlik kapsamında 1 yılda dikilecek fidanın, Karabük’te yanan ormanın yaklaşık 14-15 katı büyüklüğüne eşdeğer olacağı ifade ediliyor.

        ALJ Türkiye’nin başlattığı ağaçlandırma seferberliğini OGEM Vakfı ile birlikte gerçekleştiriliyor. OGEM Vakfı’nın Türkiye genelinde belirlediği ağaçlandırma ihtiyacı planı kapsamında, toprak yapısına, bitki örtüsüne, ağaç türüne ve dikim zamanlamasına göre fidan dikimleri yapılacak.

        OGEM aynı zamanda fidanların dikimini gerçekleştirmekle birlikte ağaçların türüne göre 3 ila 5 yıllık süre boyunca ağaçların bakımını da üstlenecek. Bu sayede fidanların ekolojik bağımsızlığına ulaşması sağlanacak ve tutmayan fidanların da yerine yenileri dikilecek. Böylece Türkiye’nin gelecek yılları için kalıcı bir yeşil alan bırakılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi