Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde dün gece saatlerinde 'Balıkçı Barınağı' olarak adlandırılan yerde Hasan M.'nin teknesinde bulunan Gökhan Dağlıoğlu, Gökhan K. ve Atakan R.E. isimli arkadaşlar beraber oturup, alkol aldıkları sırada aralarında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Alkollü olan Gökhan Dağlıoğlu, Gökhan K. ve Atakan R.E. arasındaki tartışmada kesici bir aletle, Gökhan Dağlıoğlu boğazının sol tarafından, karnından ve kolundan ağır yaralandı. Gökhan Dağlıoğlu olay yerinde kaybettiği öğrenildi.

KAÇAN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından kaçan Gökhan K. ve Atakan R.E. isimli şüphelileri jandarma kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Gökhan Dağlıoğlu'ndan geriye arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği görüntüler kaldı. Dağlıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda arkadaşlarıyla şarkı söyleyip eğlenirken görüntülenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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