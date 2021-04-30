Alkollü içki satışı devam ediyor mu?

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Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Türkiye, en uzun kapanmasına dün akşam girdi. İçişleri Bakanlığı'nın kapanmanın esaslarını belirleyen genelgesi alkollü içkilerin satışı ile ilgili tartışma başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerin istisna kapsamında olmadığını belirterek konunun tartışma konusu olamayacağını söyledi. Tekeller kapalı olduğu için de önceki hafta sonu kısıtlamalarında olduğu gibi haksız rekabetin önüne geçmek adına marketlerde de satış yapılamayacağı belirtildi.

Ancak tüm bu açıklamalar ve değerlendirmeler tartışmaların önüne geçmedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dün yaptığı açıklamada yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi.

Kapanmanın ilk gününde sosyal medya kullanıcıları alkollü içki satın aldıklarını belgeleyen fişlerin fotoğraflarını paylaştı.