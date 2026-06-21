Almanya: 2 - Fildişi Sahili: 1 | MAÇ SONUCU
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. 30. dakikada Franck Kessie'nin golüyle 1-0 geriye düşen Almanya, 68 ve 90+4. dakikalarda Deniz Undav'ın golleriyle galibiyete uzandı. Bu sonuçla beraber Almanya, grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puanla son 32'ye kalmayı garantiledi. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.
Giriş: 21 Haziran 2026 - 01:08 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Almanya ile Fildişi Sahili kozlarını paylaştı. ABD'nin Toronto Stadyumu'nda oynanan müsabaka Almanya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fildişi Sahili'ni 1-0 öne geçiren golü 30'da Franck Kessie atarken, Panzerler'e galibiyeti getiren golleri 68 ve 90+4. dakikalarda Deniz Undav kaydetti.
Fildişi Sahili'nde ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın sağ beki Wilfried Singo, 82. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Bu sonuçla beraber puanını Almanya puanını 6'ya yükseltti ve grupta 2'de 2 yaparak son 32'ye kalmayı garantiledi. Fildişi Sahili ise haftayı 3 puanla kapattı.
E Grubu'nun bir sonraki ve son maçında Almanlar, Ekvador'la karşılaşacak. Fildişi Sahili, Ekvador'la mücadele edecek.
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