Qualcomm’un patent ihlali davası sonucunda Çin'de bazı iPhone modellerinin satışı yasaklanan Apple’a bu kez kötü haber Avrupa’dan geldi. Apple, Qualcomm’un Almanya’da Münih Bölge Mahkemesi’nde açtığı patent ihlali davasını kaybetti.
Mahkemenin kararında Apple’ın cihazlarının Qualcomm’un akıllı telefonlardaki güç tasarrufuyla ilgili fikri haklarını ihlâl ettiği belirtildi. Bu kararı ardından Apple, iPhone 7 ve iPhone 8 modellerini Almanya’daki mağazalarından kaldıracak.
Mahkemenin kararı için temyiz başvurusunda bulunan Apple, bu süreç tamamlanana kadar Almanya’daki 15 Apple mağazasında iPhone 7 ve iPhone 8’in satışlarını askıya alacak. Ancak bu modellerin Apple mağazası dışındaki üçüncü taraf satıcılardaki satışına şimdilik devam edilebilecek.
Apple’ın iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modelleri ise mahkemenin aldığı karardan etkilenmeyecek ve satışına devam edilebilecek.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Qualcomm Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, “Geçtiğimiz iki hafta içinde iki farklı yargı alanında iki saygın mahkeme, Qualcomm'un patentlerinin değerini onayladı ve Apple'ın bir ihlali ilan etti. Almanya ve Çin'in önemli pazarlarında iPhone'lara yasaklama emri verildi” dedi.
Bu ayın ilk yarısında Çin’deki Fuzhou Mahkemesi, Qualcomm’un iki patentli ürününün kullanıldığı iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X modellerinin ithalini ve satışını durdurulması yönünde karar almıştı.
Apple ise davaya söz konusu olan patentlerin iOS 11 sistemi ile çalışan ürünleri kapsadığını, halihazırda satışta olan Apple ürünlerinin iOS 12 ile çalıştığı için kapsam dışı olduğu ileri sürmüştü.
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