Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. haftanın görünümü

Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 1. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Bayern, RB Leipzig ve BVB Dortmund üç puanın sahibi oldu. Almanya Bundesliga Ligi'nde 1. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
M'gladbach ve Hamburg takımları arasında oynanan mücadele, Almanya Bundesliga Ligi'nin 1. haftasının kapanışını yaptı.
M'gladbach, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Hamburg ile berabere kalarak 0-0 puanları paylaştı.
Bayern, kendi sahasındaki mücadelesinde RB Leipzig'i mağlup ederek 6-0 galip geldi ve 3 puanı elde ederek puanını 3'e yükseltti.
Zorlu deplasman atmosferinde BVB Dortmund, rakibi St.Pauli ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından BVB Dortmund 1 puana ulaşırken St.Pauli ise 1 puana yükseldi.
RB Leipzig, Bayern'i 6-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. RB Leipzig bu mücadeleden sonra toplam puanını 0 yaparken Bayern ise 3 puanda kaldı.
Hoffenheim, deplasmanda Leverkusen'i 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Frankfurt, evindeki mücadelede rakibi Werder Bremen'i 4-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Zorlu deplasmanda Augsburg ev sahibi rakibi Freiburg'u 3-1 mağlup etti.
VfL Wolfsburg, 1. haftada oynanan mücadelede Heidenheim'i 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden VfL Wolfsburg böylece 3 puana yükseldi. VfL Wolfsburg'u ağırlayan Heidenheim ise 0 puanda kaldı.
Union Berlin evinde konuk ettiği Stuttgart'ı 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Köln, deplasmanda Mainz 05'ni 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.