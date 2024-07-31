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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde arttı

        Almanya'da işsiz sayısı, ekonomideki zayıflamanın iş gücü piyasasına olumsuz yansıması nedeniyle temmuzda 18 bin ile dönemsel olarak normal seviyenin üzerinde artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:06
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        Almanya'da işsizlik beklentinin üzerinde arttı
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        Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin temmuz ayı verilerini yayımladı.

        Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 18 bin kişi arttı. İşsiz sayısı geçen yılın temmuzuna göre ise 192 bin artış gösterdi.

        İşsizlik oranı aylık bazda 0,2 artışla yüzde 6'ya çıktı. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi.

        BA Bölgesel Direktörü Daniel Terzenbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Zayıf ekonomi ortamı iş gücü piyasası üzerinde baskı yaratıyor. Yaz tatilinin başında işsizlik normalden fazla arttı." ifadelerini kullandı.

        Ülke ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 daralmıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #almanya
        #işsizlik
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