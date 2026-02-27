Canlı
        Tüm Haberler
        Almanya'da işsizlik verileri açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'da işsiz sayısı şubatta 3 milyon sınırının üzerinde kaldı

        Almanya'da işsiz sayısı, şubatta 15 bin kişi ile sınırlı bir düşüş gösterse de 3 milyonun üstünde kalmaya devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:10
        Almanya'da işsizlik verileri açıklandı

        Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, şubatta ocak ayına göre 14 bin 670 azalarak 3,07 milyon oldu.

        Şubat 2025'e göre ise işsiz sayısı 80 bin 20 artış kaydetti.

        Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da şubatta 0,1 puan artarak yüzde 6,3'e yükseldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Kış arasının sonuna gelinmesine rağmen iş gücü piyasası ivme kazanamıyor. İşsizlik rakamları neredeyse hiç değişmiyor ve 3 milyon sınırının üzerinde kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan, ülkede şirketlerin yeni iş gücü talebi de istikrarını korumakla birlikte düşük seviyelerde seyrediyor. Şubatta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre sadece 1000 azalarak 638 bin oldu.

        Kısa çalışma ödeneği ise mevcut piyasa koşullarında ikincil bir rol oynamaya devam ediyor. 1-23 Şubat tarihleri arasında ekonomik nedenlerle kısa çalışma başvurusunda bulunanların sayısı 35 bin olarak kayıtlara geçti.

        Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının bu yıl da artmaya devam etmesi ve gelecek aylarda 3 milyon sınırının üzerinde kalması bekleniyor.

        Eğitim ve çıraklık piyasasında hareketlilik sürerken, yapısal sorunlar dikkat çekiyor. Mevcut kayıtlı çıraklık pozisyonu sayısı, geçen yıla göre 52 bin azalarak 345 bine geriledi. Buna karşın başvuru yapan gençlerin sayısı 4 bin artışla 298 bine ulaştı.

        Federal İş Ajansı, şirketlerin beklentileri ile adayların nitelikleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle çok sayıda gencin açık pozisyonlara rağmen işsiz kalma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

