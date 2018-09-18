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Tehditten sonra kaybolan Neslişah'tan haber yok!

Almanya’da ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki Neslişah Tuna’dan 18 gündür haber alınamıyor. Cihangir isimli birinin “Elimde fotoğrafların var” tehdidiyle İzmir’e geldiği belirtilen genç kızın, Basmane’de bir gece kulübünde çalıştırıldığı öne sürüldü

18.09.2018 - 14:27 | Güncelleme: Genel

Almanya'nın Münih kentinde ailesi ile birlikte kaldığı evden kaçarak İzmir'e geldiği tespit edilen 19 yaşındaki Neslişah Tuna'ya 18 gündür ulaşılamıyor. "İnternetten fotoğraflarını yayınlarız" tehdidi ile karşı karşıya kaldığı Cihangir isimli bir kişi ile kaçtığı ileri sürülen genç kızın, Basmane semtinde bir gece kulübü ya da müzikholde çalıştırıldığı iddia edildi. Kızını aramak için İzmir'e gelen anne ve baba Tuna, dedektif gibi iz sürüyor. İzmir'e uçakla gelen ve Adana'ya geçtikten sonra tekrar İzmir'e döndüğü belirlenen genç kızın, Menemen ya da İzmir merkezde tutulduğu belirtiliyor.

ANNESİ KAPI KAPI ARIYOR

18 gündür kayıp olan 19 yaşındaki genç kız, son olarak Almanya'dan bindiği uçaktan indikten sonra İzmir ve Adana'da kendi yaşlarında bir erkekle görüntülendi. Şüphelendikleri dört kişiden üçüne ulaşan Neslişah Tuna'nın ailesi, bu kişilerin olayla ilgisi olmadığını da öğrendi. Polise ve savcılığa çok sayıda başvuru yapan gözü yaşlı anne Gülşah Tuna, yeğeni ile birlikte kapı kapı kızını aramak için Türkiye'ye geldi.

YAZIŞMALARI OKUDULAR

Ailesi, Almanya Münih'te markette çalışan 19 yaşındaki Neslişah Tuna'nın üzerinde 1000 Euro para olduğunu söyledi. Anne Gülşah Tuna'nın iddiasına göre, Cihan G. adında bir genç, Neslişah'ı "Elimde fotoğrafların var, yanıma gelmezsen internete yayarım" tehdidiyle kaçırdı. Cihan G. isimli gencin ne kendisine ne de ailesine ulaşamadıklarını belirten anne Gülşah Tuna kızının bilgisayarında yazışmalar bulduklarını söyledi. Gülşah Tuna, Cihan G. isimli kişinin, "Elimde resimlerin var, Türkiye'ye gel kendin sil" diyerek tehdit ettiğini ve kızının da korku ve panikle kendilerine haber vermeden kaçarak Türkiye'ye geldiğini söylediği öğrenildi. Eşi Rıdvan Tuna ile Türkiye'ye gelen Gülşah Tuna, kuzenleri Fatih Çelebi ile birlikte Neslişah Tuna'yı ararken Yeni Asır, genç kızın kendisini tehdit eden kişiyle birlikte Menemen'de bir evde kaldığı bilgisine ulaştı. Basmane'deki bir müzikholde çalıştığı ileri sürülen Neslişah'ın bulunması için polis alarma geçti. Ailesi ise kızlarının hayatından endişe duyuyor. (YENİ ASIR)

 

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