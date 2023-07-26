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        Haberler İş-Yaşam Almanya'dan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına "destek" çağrısı - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya'dan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına "destek" çağrısı

        Almanya'nın Filistin Misyon Temsilcisi Oliver Owcza, donör ülkelere "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) destek sağlamaları" çağrısında bulundu. Ajansın yaklaşık 75 milyon dolarlık mali açığı olduğuna dikkat çekildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 15:19
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        "75 milyon dolarlık mali açık var"
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        Alman diplomat Owcza, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde UNRWA'nın düzenlediği basın toplantısında konuştu.

        UNRWA'nın gıda destek programları başta olmak üzere mali sorunlar yaşadığını vurgulayan Owcza, Ajansın yaklaşık 75 milyon dolarlık mali açığı olduğuna dikkati çekti.

        Almanya'nın gıda programıyla ilgili talep edilen meblağın bir kısmını sağladığını aktaran Owcza, donör ülkeleri UNRWA'ya bağış yapmaya davet etti.

        Owcza, UNRWA'nın gıda programını desteklemek için Gazze'de bulunduklarını dile getirdi.

        UNRWA'NIN KURULUŞU VE FAALİYETLERİ

        UNRWA, topraklarından göç etmek zorunda kalan Filistinlilere geçici yardım sunmak amacıyla BM Genel Kurulu'nun 302 sayılı kararıyla 8 Aralık 1949'da kuruldu.

        Avusturya'nın başkenti Viyana ve Ürdün'ün başkenti Amman'da olmak üzere iki ana merkezi ve yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan kurumun, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yenileniyor.

        UNRWA'nın birkaç yıldır yaşadığı mali kriz nedeniyle Filistinli mültecilere hizmetlerinde düşüş görülüyor.

        İşgal altındaki Batı Şeria, abluka altındaki Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri sunan UNRWA'ya ait 1300 tesis bulunuyor.

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