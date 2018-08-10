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2008'de Almanya'da Türk filmleri için de dağıtım ağının kurulmasıyla birlikte Türk sineması önemli bir pazar kazandı. Dağıtım ağı kurulduktan sonra Almanya'daki Türkler, Türk filmlerini korsan CD'lerden değil sinema salonlarında izlemeye başladı. Türk filmlerine gösterilen ilgi öylesine fazla oldu ki başta 1 olan dağıtım şirketinin sayısı kısa sürede 4'e çıktı. Hal böyle olunca da Türk filmleri ülkenin her şehrinde salon bulabildi. Ve sonuç olarak Almanya, Türk sinemasına önemli miktarlarda Euro kazandıran bir kaynak haline geldi.