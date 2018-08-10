Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Türk filmlerinin Almanya pazarını araştırdı.
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Almanya'da kaç Türk filmi gösterime girdi? Türk filmlerinin toplam hasılatı kaç Euro oldu? Türk filmleri toplam ne kadar izlendi? En çok hangi film izlendi?
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2008'de Almanya'da Türk filmleri için de dağıtım ağının kurulmasıyla birlikte Türk sineması önemli bir pazar kazandı. Dağıtım ağı kurulduktan sonra Almanya'daki Türkler, Türk filmlerini korsan CD'lerden değil sinema salonlarında izlemeye başladı. Türk filmlerine gösterilen ilgi öylesine fazla oldu ki başta 1 olan dağıtım şirketinin sayısı kısa sürede 4'e çıktı. Hal böyle olunca da Türk filmleri ülkenin her şehrinde salon bulabildi. Ve sonuç olarak Almanya, Türk sinemasına önemli miktarlarda Euro kazandıran bir kaynak haline geldi.
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Almanya'da son 10 yılda 216 film gösterime girdi. Türk filmlerinin toplam hasılat 76 milyon Euro. Türk filmlerinin toplam izleyici sayısı 11 milyon 273 bin 250 kişi oldu Türk filmleri arasında en çok 'Recep İvedik 5' izlenerek 4 milyon 852 bin Euro hasılat elde etti.
Rakamlara bakılacak olunursa Türk sineması için 'Almanya tatlı vatan.'
Listenin ilk 20 sırasında yer alan filmler kaç Euro hasılat yaptı?
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1- Recep İvedik 5 (2017) İzleyici: 550.459 Hasılat: 4.852.072 Euro
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2- Recep İvedik 4 (2014) İzleyici: 541.245 Hasılat:4.408.415 Euro
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3- Recep İvedik 2 (2009) İzleyici: 440.479 Hasılat: 2997.943 Euro
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4- Recep İvedik 3 (2010) İzleyici: 360.094 Hasılat: 2.512.572 Euro
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5- Fetih 1453 (2012) İzleyici: 321.058 Hasılat: 2.810.457 Euro
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6- Recep İvedik 1 (2008) İzleyici: 311.698 Hasılat: 2.044.447 Euro
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7- Düğün Dernek (2013) İzleyici: 288.696 Hasılat: 2.301.719 Euro
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8 - New York'ta 5 Minare (2010) İzleyici: 272.837 Hasılat: 2.035.443 Euro
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9 - Evim Sensin (2012) İzleyici: 253.670 Hasılat: 1.984.351 Euro
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10- Düğün Dernek 2 (2015) İzleyici: 237.330 Hasılat: 2.030.704 Euro
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11- Mucize (2015) İzleyici: 224.673 Hasılat: 2.024.146 Euro
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12 - Muro (2008) İzleyici: 200.292 Hasılat: 1.363.935 Euro
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13- Celal İle Ceren (2103) İzleyici: 193.656 Hasılat: 1.516.688 Euro
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14- Ayla (2017) İzleyici: 180.101 Hasılat: 1.639.249 Euro
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15- A.R.O.G (2008) İzleyici: 175.327 Hasılat: 1.258.873 Euro
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16- Güneşi Gördüm (2009) İzleyici: 161.801 Hasılat: 1.165.948 Euro
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17- Kurtlar Vadisi Filistin (2011) İzleyici: 161.678 İzleyici: 1.220.292 Euro
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18- Eyyvah Eyvah 2 (2011) İzleyici: 148.182 Hasılat: 1.087.280 Euro
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19- Eyyvah Eyvah 3 (2014) İzleyici: 137.670 Hasılat: 1.093.695 Euro
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20- Berlin Kaplanı (2012) İzleyici: 131.721 Hasılat: 987.854 Euro
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