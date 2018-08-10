SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro

10.08.2018 - 14:30 | Güncelleme:

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Türk filmlerinin Almanya pazarını araştırdı.

  • 1 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    1 | 23

    Almanya'da kaç Türk filmi gösterime girdi? 
    Türk filmlerinin toplam hasılatı kaç Euro oldu? 
    Türk filmleri toplam ne kadar izlendi?
    En çok hangi film izlendi? 

  • 2 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    2 | 23

    2008'de Almanya'da Türk filmleri için de dağıtım ağının kurulmasıyla birlikte Türk sineması önemli bir pazar kazandı. Dağıtım ağı kurulduktan sonra Almanya'daki Türkler, Türk filmlerini korsan CD'lerden değil sinema salonlarında izlemeye başladı. Türk filmlerine gösterilen ilgi öylesine fazla oldu ki başta 1 olan dağıtım şirketinin sayısı kısa sürede 4'e çıktı. Hal böyle olunca da Türk filmleri ülkenin her şehrinde salon bulabildi. Ve sonuç olarak Almanya, Türk sinemasına önemli miktarlarda Euro kazandıran bir kaynak haline geldi. 

  • 3 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    3 | 23

    Almanya'da son 10 yılda 216 film gösterime girdi.
    Türk filmlerinin toplam hasılat 76 milyon Euro.
    Türk filmlerinin toplam izleyici sayısı 11 milyon 273 bin 250 kişi oldu
    Türk filmleri arasında en çok 'Recep İvedik 5' izlenerek 4 milyon 852 bin Euro hasılat elde etti.

     

    Rakamlara bakılacak olunursa Türk sineması için 'Almanya tatlı vatan.' 

    Listenin ilk 20 sırasında yer alan filmler kaç Euro hasılat yaptı? 

  • 4 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    4 | 23

    1- Recep İvedik 5 (2017)
    İzleyici: 550.459
    Hasılat: 4.852.072 Euro

  • 5 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    5 | 23

    2- Recep İvedik 4 (2014)
    İzleyici: 541.245
    Hasılat:4.408.415 Euro

  • 6 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    6 | 23

    3- Recep İvedik 2 (2009)
    İzleyici: 440.479
    Hasılat: 2997.943 Euro 

  • 7 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    7 | 23

    4- Recep İvedik 3 (2010)
    İzleyici: 360.094
    Hasılat: 2.512.572 Euro

  • 8 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    8 | 23

    5- Fetih 1453 (2012)
    İzleyici: 321.058
    Hasılat: 2.810.457 Euro

  • 9 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    9 | 23

    6- Recep İvedik 1 (2008)
    İzleyici: 311.698
    Hasılat: 2.044.447 Euro

  • 10 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    10 | 23

    7- Düğün Dernek (2013)
    İzleyici: 288.696
    Hasılat: 2.301.719 Euro 

  • 11 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    11 | 23

    8 - New York'ta 5 Minare (2010)
    İzleyici: 272.837
    Hasılat: 2.035.443 Euro 

  • 12 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    12 | 23

    9 - Evim Sensin (2012)
    İzleyici: 253.670
    Hasılat: 1.984.351 Euro 

  • 13 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    13 | 23

    10- Düğün Dernek 2 (2015)
    İzleyici: 237.330
    Hasılat: 2.030.704 Euro 

  • 14 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    14 | 23

    11- Mucize (2015)
    İzleyici: 224.673
    Hasılat: 2.024.146 Euro 

  • 15 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    15 | 23

    12 - Muro (2008)
    İzleyici: 200.292
    Hasılat: 1.363.935 Euro 

  • 16 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    16 | 23

    13- Celal İle Ceren (2103)
    İzleyici: 193.656
    Hasılat: 1.516.688 Euro 

  • 17 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    17 | 23

    14- Ayla (2017)
    İzleyici: 180.101
    Hasılat: 1.639.249 Euro 

  • 18 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    18 | 23

    15- A.R.O.G (2008)
    İzleyici: 175.327 
    Hasılat: 1.258.873 Euro

     

  • 19 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    19 | 23

    16- Güneşi Gördüm (2009)
    İzleyici: 161.801
    Hasılat: 1.165.948 Euro 

  • 20 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    20 | 23

    17- Kurtlar Vadisi Filistin (2011)
    İzleyici: 161.678
    İzleyici: 1.220.292 Euro

  • 21 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    21 | 23

    18- Eyyvah Eyvah 2 (2011)
    İzleyici: 148.182
    Hasılat: 1.087.280 Euro 

  • 22 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    22 | 23

    19- Eyyvah Eyvah 3 (2014)
    İzleyici: 137.670
    Hasılat: 1.093.695 Euro

  • 23 Almanya'dan Türk filmlerine 76 milyon Euro
    23 | 23

    20- Berlin Kaplanı (2012)
    İzleyici: 131.721
    Hasılat: 987.854 Euro

 

 

 

 

 

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X