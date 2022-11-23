Almanya, FIFA'nın 'One Love' kararını protesto etti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda LGBTİ+ topluluğuna destek veren pazıbent takılmasının yasaklanması gündemden düşmüyor. FIFA, sahaya 'One Love' bandıyla çıkacak olan ülkelerin kaptanlarının maç başlamadan sarı kart göreceğini duyurmasının ardından ülkeler bu bandı takmayacaklarını ancak bu kararı desteklemediklerini açıklamıştı. Almanya ise Japonya maçının öncesinde bu karara tepkisini gösterdi.

Isınmaya gökkuşağı rengindeki tişörtlerle çıkan Almanya'da futbolcular fotoğrafta ise elleriyle ağızlarını kapadı. Almanya'dan yapılan açıklamada "Almanya Milli Takımımızda sahip olduğumuz 'çeşitlilik ve karşılıklı saygı' değerlerini barındıran kaptanlık bandımızı kullanmak istedik. Bu politik bir beyan değildi, insan hakları tartışmaya kapalı bir konudur. Bu hafife alınabilecek bir konu değil ve bu mesaj bizim için çok önemli. Bizi kol bandından mahrum bırakmak, bizim sesimizi reddetmekle aynı şeydir. Bu konudaki duruşumuz değişmedi" ifadelerine yer verildi.

BBC'nin aktardığına göre Katar'ın Dünya Kupası Elçisi Khalid Salman'ın eşcinselliği "zihinde hasar" olarak nitelendirmesi, Avrupa'da tepki çekmişti. Eski Katar milli takımı sporcusu Salman, Alman yayın kuruluşu ZDF'ye yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan LGBTQ+ bireylerin "(ülkedeki) kuralları kabul etmeleri" gerektiğini söylemişti. Katar'da Şeriat yasalarına göre eşcinsellik, ahlaksızlık olarak görüldüğü için yasa dışı kabul ediliyor.