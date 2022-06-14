Fransa'ya bir şok da Hırvatistan'dan

Almanya İtalya maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Thomas Müller ve Ciro İmmobile gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

ALMANYA İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya İtalya maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

ALMANYA İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 3.Grup 4. maçına sahne olacak Almanya İtalya mücadelesi S-Sport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.