Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Leroy Sane...

        Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Leroy Sane...

        Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak isimleri açıkladı. Galatasaray'da kariyerini sürdüren Leroy Sane de listede yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'dan Leroy Sane kararı!

        Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, kadroda kendine yer buldu.

        İşte Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu:

        Kaleciler: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel.

        Savunmacılar: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw.

        Hücumcular: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sane, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu; 1 gözaltı

        Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu; 1 gözaltı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!
        MGM'den 15 kent için "sarı" alarm verildi!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yağış, Zonguldak-İstanbul yolunu da etkiledi
        Yağış, Zonguldak-İstanbul yolunu da etkiledi
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Petro'dan İsrailli bakana "Nazi" benzetmesi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Kılıçdaroğlu'ndan "Arınma" çağrısı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        İddia: İran savunma sanayisi beklenenden hızlı toparlandı
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Vergi düzenlemelerine dair teklif TBMM'de kabul edildi
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Kütahyalı'nın tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar!
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı