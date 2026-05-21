Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Leroy Sane...

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak isimleri açıkladı. Galatasaray'da kariyerini sürdüren Leroy Sane de listede yer aldı.
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 14:45
Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, kadroda kendine yer buldu.
İşte Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu:
Kaleciler: Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nübel.
Savunmacılar: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah, Malick Thiaw.
Hücumcular: Nadiem Amiri, Maximilian Beier, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Leroy Sane, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade.
