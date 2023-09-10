Almanya Sırbistan final maçı canlı yayın! 2023 Almanya Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

Almanya Sırbistan final maçı canlı yayın! 2023 Almanya Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

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Almanya Sırbistan 2023 Dünya Kupası final maçı için beklenen zaman geldi çattı. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Filipinler'in Pasay şehrindeki Mall of Asia Arena'da oynanacak zorlu mücadelede kazanan takım tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonu olacak. İşte, Almanya Sırbistan maçı ile ilgili bilgiler...