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        Haberler Spor Basketbol Almanya Sırbistan final maçı canlı yayın! 2023 Almanya Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Basketbol Haberleri

        Dünya Şampiyonu belli oluyor! Almanya Sırbistan final maçı canlı yayın!

        2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası finali için beklenen gün geldi çattı. Turnuvanın favorisi ABD'yi mağlup eden Almanya ile Kanada'yı sürklase eden Sırbistan, tarihlerindeki ilk şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. İşte, basketbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Almanya Sırbistan basketbol final maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 10.09.2023 - 14:37
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        Almanya Sırbistan 2023 Dünya Kupası final maçı için beklenen zaman geldi çattı. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Filipinler'in Pasay şehrindeki Mall of Asia Arena'da oynanacak zorlu mücadelede kazanan takım tarihinde ilk defa Dünya Şampiyonu olacak. İşte, Almanya Sırbistan maçı ile ilgili bilgiler...

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        ALMANYA SIRBİSTAN FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

        2023 Dünya Kupası final maçına sahne olacak Almanya Sırbistan maçı bugün saat 15:40'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

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        ALMANYA SIRBİSTAN MAÇI CANLI YAYIN

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        HER İKİ TAKIM DA 'İLK' PEŞİNDE

        Almanya, turnuvada 2002’de üçüncülük elde etmesinin ardından tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Sırbistan ise eski Yugoslavya döneminde dünya şampiyonlukları bulunmasına rağmen, bugünkü adıyla ilk kez finalde mücadele ediyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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