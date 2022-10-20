Almira İsminin Anlamı Nedir? Almira İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

Almira İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden tek tık ile öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Almira isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ALMİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Almira ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Almira isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Almira isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ALMİRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Almira ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Ay tutulması esnasında ayın çevresinde görünen kızıllık. Prenses. Doğru sözlü, güvenilir.

ALMİRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Almira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Almira ismini koymak caizdir.

ALMİRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Almira ismini kullanan 3.819 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Almira ismini kullanan 859 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Almira ismini kullanan 283 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Almira ismini kullanan 346 kişi bulunmaktadır.

ALMİRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Almira ismine sahip olan kişiler, iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler. Liderlik vasıfları vardır, bu özelliklerini her ortamda belli ederler.