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Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu?

TRT 1'in her Pazartesi ekranlara gelen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, bir kez daha bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırmaları ile gündemde. Yeni bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunulan dizinin ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları derledik! İşte, bilinmesi gerekenler...

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  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 28 Kasım TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

    TRT1'in heyecanla takip edilen fenomen dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü için heyecan dorukta. Her Pazartesi günü izleyicileriyle buluşan dizinin 37. bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 28 Kasım TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT1'in yayın akışında tekrar bölümüyle bulunuyor.

    Sevilen dizinin yeni bölümünün 12 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanacağı açıklandı.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 28 Kasım TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved’in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti. Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri’ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan’ı tanımadığı için bunu farketmez. Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek? Hacerülesved’i Kabe’ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak? Vaspurakan’daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu. 
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 28 Kasım TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

    Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı. Seferiye de kendisine Öke’yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti. Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var? Grigor, hem Süleyman’ın kaçışı hem de Alpagut’un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal’a artık güvenmemektedir. Arslan Yusuf’un, Vaspurakan’da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan’ı yeniden ele geçirebilecek mi?
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 28 Kasım TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

    TRT1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM 2022

    18:00 Ana Haber

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 Brezilya İsviçre (2022 Dünya Kupası maçı)

    21:00 Kupa Saati

    22:00 Portekiz Uruguay (2022 Dünya Kupası maçı)

    00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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