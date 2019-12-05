Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’un tahliye edilmesine karar verdi. Peki Alparslan Kuytul kimdir, kaç yaşında, nereli? Alparslan Kuytul neden gözaltına alınmıştı? İşte haberin detayları....

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul (20 Ağustos 1965 Adana, Türkiye),Furkan Vakfı'nın Başkanı'dır. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde Dünya'ya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu.

1997 yılında Ezher Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur. Kuytul'un kendisine ait İnternet üzerinden yayın yapan bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli Dergisi'nin başyazarlığını yapıyordu.

ALPARSLAN KUYTUL NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Vakıf Başkanı Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma başlatmıştı.