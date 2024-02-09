Alper Gezeravcı döndü mü? Dünyaya iniş saat kaçta, nereye olacak?

Türkiye'nin uzay alanındaki gelişiminin en önemli dönemeçlerinden biri Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi oldu. Axiom Space şirketi tarafından gerçekleştirilen bu görevde, Türkiye'nin ilk astronotu olarak seçilen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na çeşitli deneyler gerçekleştirmek üzere dünyadan ayrıldı. Süreç boyunca, ülkemizde büyük bir heyecan ve ilgiyle takip edilen bu görev 7 Şubat'ta Gezeravcı'nın ISS'ten ayrılmasıyla resmen son buldu. Şimdi gözler Alper Gezeravcı ve görev arkadaşlarının Dünya'ya ne zaman iniş yapacağında. İşte konuyla ilgili detaylar...