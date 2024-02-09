Alper Gezeravcı döndü mü? Dünyaya iniş saat kaçta, nereye olacak?
Türkiye'nin uzay alanındaki gelişiminin en önemli dönemeçlerinden biri Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi oldu. Axiom Space şirketi tarafından gerçekleştirilen bu görevde, Türkiye'nin ilk astronotu olarak seçilen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na çeşitli deneyler gerçekleştirmek üzere dünyadan ayrıldı. Süreç boyunca, ülkemizde büyük bir heyecan ve ilgiyle takip edilen bu görev 7 Şubat'ta Gezeravcı'nın ISS'ten ayrılmasıyla resmen son buldu. Şimdi gözler Alper Gezeravcı ve görev arkadaşlarının Dünya'ya ne zaman iniş yapacağında. İşte konuyla ilgili detaylar...
ALPER GEZERAVCI DÜNYAYA NE ZAMAN DÖNECEK?
Gezeravcı, Axiom Mission 3 görevini başarıyla tamamladı. 2 Şubat'ta tamamlanan bilimsel araştırmaların ardından Gezeravcı'nın dönüşü ülkemiz tarafından heyecanla beklense de olumsuz hava koşullarından ötürü bu dönüş ertelenmişti. 7 Şubat'ta nihayet Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı ve astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Yolculuk 48 saat sürecek.
GEZERAVCI'NIN KAPSÜLÜ NEREYE İNİŞ YAPACAK?
48 saat sürecek yolculuğun ardından Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülü Dünya'ya iniş yapacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın resmi açıklamasına göre kapsül, Florida kıyısı açıklarına iniş yapacak. Ayrıca bu yolculuğun Dragon'un en uzun transfer süresi olarak kendi rekorunu kıracak.