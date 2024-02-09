Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Alper Gezeravcı döndü mü? Dünyaya iniş saat kaçta, nereye olacak?

        Alper Gezeravcı döndü mü? Dünyaya iniş saat kaçta, nereye olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye'nin uzay alanındaki gelişiminin en önemli dönemeçlerinden biri Alper Gezeravcı'nın uzaya gidişi oldu. Axiom Space şirketi tarafından gerçekleştirilen bu görevde, Türkiye'nin ilk astronotu olarak seçilen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na çeşitli deneyler gerçekleştirmek üzere dünyadan ayrıldı. Süreç boyunca, ülkemizde büyük bir heyecan ve ilgiyle takip edilen bu görev 7 Şubat'ta Gezeravcı'nın ISS'ten ayrılmasıyla resmen son buldu. Şimdi gözler Alper Gezeravcı ve görev arkadaşlarının Dünya'ya ne zaman iniş yapacağında. İşte konuyla ilgili detaylar...

        2

        ALPER GEZERAVCI DÜNYAYA NE ZAMAN DÖNECEK?

        Gezeravcı, Axiom Mission 3 görevini başarıyla tamamladı. 2 Şubat'ta tamamlanan bilimsel araştırmaların ardından Gezeravcı'nın dönüşü ülkemiz tarafından heyecanla beklense de olumsuz hava koşullarından ötürü bu dönüş ertelenmişti. 7 Şubat'ta nihayet Dragon kapsülü ISS'ten ayrıldı ve astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Yolculuk 48 saat sürecek.

        3

        GEZERAVCI'NIN KAPSÜLÜ NEREYE İNİŞ YAPACAK?

        48 saat sürecek yolculuğun ardından Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Dragon kapsülü Dünya'ya iniş yapacak. Türkiye Uzay Ajansı'nın resmi açıklamasına göre kapsül, Florida kıyısı açıklarına iniş yapacak. Ayrıca bu yolculuğun Dragon'un en uzun transfer süresi olarak kendi rekorunu kıracak.

        4

        ALPER GEZERAVCI DÜNYAYA SAAT KAÇTA İNECEK?

        ISS'den 7 Şubat'ta ayrılan Alper Gezeravcı, bugün (9 Şubat Cuma) 16.30'da iniş yapacak. Gezeravcı'nın uzaydan dönüşüyle alakalı yapacağı açıklamalar ise heyecanla bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kiracısını çatalla yaralamıştı... "Gerekirse ayaklarına sıkın!"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Park yeri kavgası cinayetle bitti!
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Borsa 9 bin puanı gördü
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Trafikteki hatasını fark edince kendini polise ihbar etti
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Aslan sol bekine geç de olsa kavuştu
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        Akrabaları Gezeravcı'yı bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her maç kahraman lazım"
        "Her maç kahraman lazım"
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"
        Putin ABD'li gazeteciye konuştu: "Rusya'yı yenmek imkansız"