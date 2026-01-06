Habertürk
        Alperen Şengün 2 hafta parkelerden uzak kalacak! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün 2 hafta parkelerden uzak kalacak!

        Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:45
        Alperen Şengün 2 hafta yok!
        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.

        Rockets'ın konuk ettiği Phoenix Suns'ı 100-97 yendiği maçtan sonra açıklama yapan takımın başantrenörü Ime Udoka, milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle 10 ila 14 gün forma giyemeyeceğini söyledi.

        Alperen Şengün, Dallas Mavericks ile cumartesi günü yapılan maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.

