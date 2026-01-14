Alperen Şengün double-double yaptı, Houston evinde kazandı!

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk ettiği Chicago Bulls'u 119-113'lük skorla mağlup ederek, 3 maç sonra kazandı.

Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Houston'da Alperen Şengün 36 dakika kaldığı parkede 23 sayı, 11 asist, 7 ribaund ve 1 blokla oynarken, Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaund ve Amen Thompson da 23 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 21. yenilgisini alan Chicago'da ise Tre Jones 34 sayıyla ön plana çıkarken, Matas Buzelis de 19 sayıyla eşlik etti.