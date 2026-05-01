Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Alperen Şengün Lebron James'e karşı! NBA play off serisi: Houston Rockets- Los Angeles Lakers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kevın Durant oynayacak mı?

        Houston Rockets- Los Angeles Lakers play off 6. maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        NBA'de Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 99-93 yenerek play-off serisinde durumu 3-2'ye getirdi. Rockets'ta "triple-double"a yakın bir performans gösteren milli basketbolcu Alperen Şengün; 14 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynarken Jabari Smith ise 22 sayı kaydetti. Lakers'ta LeBron James 25 sayı, Austin Reaves ise 22 sayı attı. Peki, Houston Rockets- Los Angeles Lakers NBA play off serisi altıncı maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 23:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA play off ilk tur mücadelesinde Houston Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 2. galibiyetini aldı. Karşılaşmada Alperen ile Lebron James'in trash talk atışması spor gündeminde geniş yankı buldu. Önce Alperen, Lebron'a potaya giderken kolay düdük alıyorsun dedi. Sonrasında Lebron ise bunu burda söyleyecek son kişi sensin diye yanıt verdi. Kızışan ortamda ise maç sonu gülen taraf milli yıldızımızın takımı Houston oldu ve seriyi 3-2'ye getirdi. Peki, Houston Rockets- Los Angeles Lakers NBA play off serisi 6. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        HOUSTON- LAKERS PLAY OFF SERİSİ 6. MAÇ NE ZAMAN?

        Houston Rockets ile Los Angeles Lakers 2 Mayıs Cumartesi (bu gece) 04.30'da karşılaşacak.

        HOUSTON- LAKERS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma dijital platform Amazon Prime tarafından canlı yayınlanacak.

        TARİHTE BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR!

        NBA play off tarihinde 3-0 geriden gelerek seriyi 4-3 kazanan takım henüz yok. Alperen Şengün, 3. maçı kaybetmelerinin ardından henüz hiçbir şey bitmiş değil dedi ve serinin 4 ve 5. maçlarını kazanarak durumu 3-2'ye getirdi. Houston, bu gece oynanacak olan maçı kazandığı taktirde durumu 3-3 yapacak ve tarihe geçme fırsatı elde edecek.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
