TARİHTE BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR!

NBA play off tarihinde 3-0 geriden gelerek seriyi 4-3 kazanan takım henüz yok. Alperen Şengün, 3. maçı kaybetmelerinin ardından henüz hiçbir şey bitmiş değil dedi ve serinin 4 ve 5. maçlarını kazanarak durumu 3-2'ye getirdi. Houston, bu gece oynanacak olan maçı kazandığı taktirde durumu 3-3 yapacak ve tarihe geçme fırsatı elde edecek.