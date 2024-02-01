Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets, evinde New Orleans Pelicans'a mağlup! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets, evinde New Orleans Pelicans'a mağlup!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'a 110-99 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen'in double-double'ı yetmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, evinde Jalen Green'in damga vurduğu New Orleans Pelicans karşılaşmasında 110-99'luk skorla galip geldi.

        NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 10 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yaptığı mücadelede Rockets, Pelicans'a kaybederek bu sezonki 25. yenilgisini yaşadı.

        Pelicans'ta Jonas Valanciunas 25 sayı, 14 ribaunt ve 2 asist, Brandon Ingram ise 24 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarları oldu.

        Rockets'ta Jalen Green 31 sayı, 4 ribaunt ve 4 asist, Cam Whitmore 17, Fred VanVleet'in de 16 sayılık katkıları mağlubiyeti önleyemedi.

        DONOVAN MİTCHELL'DEN 45 SAYI

        Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell'ın 45 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle oynadığı maçta Detroit Pistons'ı 128-121 yenerek sezonun 29. galibiyetini aldı.

        REKLAM

        Cavaliers'ta Darius Garland 19 sayı, 3 asistle oynarken, Jarrett Allen 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        Pistons'ta Danilo Gallinari 20 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist, Cade Cunningham 19 sayı, 2 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

        Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 8 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist kaydettiği mücadelede ise San Antonio Spurs, Orlando Magic'e 108-98 mağlup oldu.

        Sonuçlar

        Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 109-125

        Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 128-121

        Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 110-117

        Miami Heat-Sacramento Kings: 115-106

        Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 99-110

        Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 105-100

        San Antonio Spurs-Orlando Magic: 98-108

        Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 121-87

        Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 120-136

        Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 119-116

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        AB'deki Ukrayna-Macaristan krizi çözülecek mi?
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Sosyal medya kurbanlarının ailelerinden özür diledi
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Finlandiya'da yüz binlerce işçi greve gitti
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        100 yaşını geçen sağlıklı kişilerde görülen sekiz ortak özellik
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!