Alperen Şengün sevgilisiyle tatilde
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün sevgilisiyle Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 29.06.2024 - 15:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:27
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alperen Şengün de pek çok ünlü isim gibi tatil için Bodrum'u tercih eden isimlerden.
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Yıldız basketbolcu, sevgilisi Hannah Cherry ile Cennet Koyu'ndaki bir otelde el ele görüntülendi.
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Alperen Şengün, bu yıl NBA'de en çok gelişme gösteren üçüncü oyuncu seçilmişti.
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