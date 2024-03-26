Alperen Şengün'süz Houston Rockets'tan üst üste 9. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-92 yenerek art arda 9. galibiyetine ulaştı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Trail Blazers'ı mağlup ederek 36. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.

Ligde 2019'dan beri en uzun galibiyet serisini yakalayan Rockets'ta Jalen Green 27, Jock Landale 17 ve Fred VanVleet 15 sayı kaydetti.

Peş peşe 7 olmak üzere 53. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta Dalano Banton 28 ve Scoot Henderson 15 sayı buldu.

SABONIS'TEN 25'İNCİ TRIPLE-DOUBLE

Sacramento Kings, sahasında Philadelphia 76ers'ı 108-96'lık skorla geçti. Kings'te Domantas Sabonis 11 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle bu sezon 25. kez "triple-double" yaptı. Sabonis, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Wilt Chamberlain ve Oscar Robertson'dan sonra bir NBA sezonunda en az 25 defa "triple-double" yapan 5. basketbolcu oldu. REKLAM Sezonun 42. galibiyetini alan Kings'te Keegan Murray ve De'Aaron Fox ise 23'er sayıyla oynadı. 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 29 ve Tobias Harris'in 12 sayısı, sezonun 33. yenilgisini önleyemedi. HAWKS, CELTICS'İN SERİSİNİ BİTİRDİ