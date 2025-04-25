Alphabet’in yapay zeka atılımı başarıyı getirdi. Hisseleri yüzde 5 yükseldi

Teknoloji devi Alphabet, yapay zeka (AI) alanındaki iddialı yatırımlarının karşılığını alıyor. Google’ın ana şirketi Alphabet, 2025 ilk çeyreğinde reklam gelirlerini %8,5 artırarak 66,89 milyar dolar elde etti. Analist beklentilerini geride bırakan bu performans, şirketin hisselerinin cuma günü açılış öncesi işlemlerde %5’ten fazla yükselmesini sağladı. Alphabet’in AI odaklı stratejisi, bulut büyümesindeki yavaşlamaya rağmen reklam gücünü pekiştirerek yatırımcı güvenini artırdı.

REKLAM GELİRLERİ BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE

Alphabet’in gelirlerinin yaklaşık %75’ini oluşturan Google reklam birimi, ilk çeyrekte %8,5 büyüyerek 66,89 milyar dolar gelir getirdi. Geçen çeyreğin %10,6’lık büyüme oranına kıyasla bir miktar yavaşlasa da, LSEG verilerine göre analistlerin %7,7’lik büyüme beklentisini aştı. Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund yöneticisi Gerrit Smit, “Alphabet, yapay zeka alanında etkileyici bir performans sergileyerek şüphecileri yanılttı,” dedi. Şirketin reklam platformlarında AI kullanımı, hedefleme ve kişiselleştirme yeteneklerini güçlendirerek bu başarının temelini oluşturdu.

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YAPAY ZEKA YATIRIMLARI TAM GAZ

Alphabet, veri merkezi kapasitesini genişletmek için bu yıl yaklaşık 75 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu rakam, büyük teknoloji şirketlerinin 2025’te AI için öngörülen 320 milyar dolarlık harcama tahmininin neredeyse yarısına denk geliyor. Microsoft’un 80 milyar doları aşan altyapı yatırımlarıyla rekabet kızışırken, Alphabet’in AI hamleleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ancak, ABD-Çin ticaret gerilimleri ve ekonomik yavaşlama endişeleri, şirketlerin reklam bütçelerini kısmasına yol açıyor. Bu durum, teknoloji devlerinin AI yatırımlarını azaltabileceği korkusunu doğursa da, Alphabet’in güçlü finansal performansı bu endişeleri hafifletti.