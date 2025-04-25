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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Alphabet’in yapay zeka atılımı başarıyı getirdi. Hisseleri yüzde 5 yükseldi - Teknoloji Haberleri

        Alphabet’in yapay zeka atılımı başarıyı getirdi. Hisseleri yüzde 5 yükseldi

        Alphabet'in yapay zeka yatırımları, reklam gelirlerinde güçlü bir büyüme sağlarken bulut segmentindeki yavaşlamayı dengeledi. Şirket, beklentileri aşan ilk çeyrek sonuçlarıyla hisselerini %5'in üzerinde artırdı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:22
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        Alphabet'in AI başarısı hisselerini yükseltti
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        Teknoloji devi Alphabet, yapay zeka (AI) alanındaki iddialı yatırımlarının karşılığını alıyor. Google’ın ana şirketi Alphabet, 2025 ilk çeyreğinde reklam gelirlerini %8,5 artırarak 66,89 milyar dolar elde etti. Analist beklentilerini geride bırakan bu performans, şirketin hisselerinin cuma günü açılış öncesi işlemlerde %5’ten fazla yükselmesini sağladı. Alphabet’in AI odaklı stratejisi, bulut büyümesindeki yavaşlamaya rağmen reklam gücünü pekiştirerek yatırımcı güvenini artırdı.

        REKLAM GELİRLERİ BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE

        Alphabet’in gelirlerinin yaklaşık %75’ini oluşturan Google reklam birimi, ilk çeyrekte %8,5 büyüyerek 66,89 milyar dolar gelir getirdi. Geçen çeyreğin %10,6’lık büyüme oranına kıyasla bir miktar yavaşlasa da, LSEG verilerine göre analistlerin %7,7’lik büyüme beklentisini aştı. Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund yöneticisi Gerrit Smit, “Alphabet, yapay zeka alanında etkileyici bir performans sergileyerek şüphecileri yanılttı,” dedi. Şirketin reklam platformlarında AI kullanımı, hedefleme ve kişiselleştirme yeteneklerini güçlendirerek bu başarının temelini oluşturdu.

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        YAPAY ZEKA YATIRIMLARI TAM GAZ

        Alphabet, veri merkezi kapasitesini genişletmek için bu yıl yaklaşık 75 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu rakam, büyük teknoloji şirketlerinin 2025’te AI için öngörülen 320 milyar dolarlık harcama tahmininin neredeyse yarısına denk geliyor. Microsoft’un 80 milyar doları aşan altyapı yatırımlarıyla rekabet kızışırken, Alphabet’in AI hamleleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ancak, ABD-Çin ticaret gerilimleri ve ekonomik yavaşlama endişeleri, şirketlerin reklam bütçelerini kısmasına yol açıyor. Bu durum, teknoloji devlerinin AI yatırımlarını azaltabileceği korkusunu doğursa da, Alphabet’in güçlü finansal performansı bu endişeleri hafifletti.

        GOOGLE CLOUD’DA HAFİF TÖKEZLEME

        Google Cloud, ilk çeyrekte %28 büyüyerek 12,26 milyar dolar gelir elde etti. Ancak bu rakam, analistlerin 12,27 milyar dolarlık beklentisini az farkla kaçırdı ve önceki çeyreğin %30,1’lik büyüme oranına göre bir yavaşlama gösterdi. Yine de bulut segmenti, Alphabet’in gelir çeşitliliğini desteklemeye devam ediyor. IG baş piyasa analisti Chris Beauchamp, “Magnificent 7 geçen yılki parlak günlerini geride bırakmış olabilir, ancak Alphabet’in sağlam kazançları yatırımcı güvenini destekleyebilir ve piyasalarda risk iştahını artırabilir,” yorumunda bulundu.

        MAKROEKONOMİK ZORLUKLAR VE GELECEK

        ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri, artan tarifeler, yükselen maliyetler ve AI alanındaki yoğun rekabet, teknoloji sektörü için belirsizlik yaratıyor. Düzenleyici baskılar da sektörün geleceğini şekillendiren bir diğer unsur. Ancak Morgan Stanley, Alphabet’in geniş erişimi, güçlü kullanıcı tabanı ve jeneratif AI destekli ürün geliştirme kapasitesiyle rakiplerinden sıyrılacağını belirtiyor. Banka, “Makroekonomik belirsizliklere rağmen Alphabet, görece üstün performansını sürdürecek,” değerlendirmesini yaptı.

        Alphabet’in 2025 ilk çeyrek sonuçları, yapay zeka yatırımlarının meyve vermeye başladığını kanıtlıyor. Reklam gelirlerindeki güçlü büyüme ve bulut segmentindeki istikrar, şirketi teknoloji dünyasında lider konumda tutuyor. Ancak ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, Alphabet’in gelecekteki büyüme stratejilerini sınamaya devam edecek.

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