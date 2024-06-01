Alphecca II sergisi Mısır Apartmanı'nda

Her biri uzman eğitmenler ışığında,profesyonel eğitimlerinden, gözlem ve araştırmalarından beslenerek özgün eserler üreten Artıkare Sanat Topluluğu'nun yepyeni bir sergiyle sanatseverlerle buluşacak. Farklı sanat disiplinlerinden gelen sanatçıların oluşturduğu topluğu Alphecca II adlı karma grup sergisi 5-30 Haziran tarihleri arasında Mısır Apartmanı'ndaki 360 İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Gökyüzündeki parlak bir yıldız olan Ayphecca'nın içlerindeki ışığı temsil ettiğini belirten Artıkare Sanat Topluluğu üyeleri resim, seramik ve heykel sanatını bir araya getiren serginin amaçlarının çeşitliliği sanatseverlerle buluşturmak olduğunu söylüyor. Sergide suluboya, akralik, yağlıboya, kil, alçı, mix medya teknikleriyle üretilen seramik, resim ve heykel işleri yer alacak.