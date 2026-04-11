Esnafın bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Köregen, şunları kaydetti: "İşlerimiz bu durum nedeniyle çok düştü. İnsanlar rahat yürüyemiyor, hareket edemiyor. Asfaltı tekrardan bozmaları da bize garip geldi. Son 3-4 aydır ve belki daha fazla süredir Alsancak'ta kötü bir durum var. Yapılıp tekrardan bozulan bir yol var. Sürekli söylememize, iletişime geçmemize rağmen kimse bu konuyla alakalı doğru düzgün bir işlem yapmıyor. Yollar halen berbat, yağmur yağınca zaten İzmir felç oluyor. Biz bu durumdan çok şikayetçiyiz, şikayetimizi dile getirmemize rağmen kimse doğru düzgün ilgilenmiyor. Yetkililer inşallah bu durumu görür, bize yardımcı olur."