Altay'ın 1. Lig'den düşmesi kesinleşti

Bu sezon transfer yapamayan ve sezon içinde bazı tecrübeli isimlerin de takımdan ayrıldığı Altay, 29. haftada konuk olduğu Eyüpspor'a 4-1 yenildi. Bu sonuçla 15 puanda kalan Altay'ın, Gençlerbirliği deplasmanında 1-1 berabere kalan Adanaspor'un puan almasıyla ligde kalma umudu kalmadı.

Bitexen Giresunspor'dan sonra lige veda eden ikinci ekip olan Altay, sezonu Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Boluspor (D), Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü (D) maçlarıyla tamamlayacak.