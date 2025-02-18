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        Altay kar fırtınası nedir? Altay kar fırtınası neden olur?

        Meteoroloji, AKOM ve valilikten peş peşe hava durumu uyarısı gelmişti. Yapılan son değerlendirmelere göre kar İstanbul'a yeniden geliyor. Altay kar fırtınası sebebiyle ise Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olması ve sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Peki Altay kar fırtınası nedir? Altay kar fırtınası neden olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 14:48 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:48
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        İstanbul, beklenen kar yağışıyla bu hafta beyaza bürünmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı vardı. Akabinde sağanak yağışlar yerini almıştı. Peki Altay kar fırtınası nasıl olur?

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        ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR, NEDEN OLUR?

        Altay kar fırtınası, Altay Dağları'nda görülen, özellikle kış aylarında etkili olan, güçlü rüzgarlarla birlikte kar yağışı yaşanan fırtınalardır. Bu fırtınalar, yoğun kar yağışını ve düşük görüş mesafesini beraberinde getirir. Ayrıca, şiddetli rüzgarlar nedeniyle kar, yer değiştirebilir ve kar birikintileri oluşabilir, bu da olumsuz hava koşullarını daha da zorlaştırabilir. Altay Dağları'nın etkisiyle bu tür fırtınalar genellikle ani hava değişimleri ve zorlu yol koşulları yaratır.

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        Altay kar fırtınaları, sadece bölgede değil, çevresindeki yerleşim yerlerinde de zorluklara yol açabilir. Çoğunlukla, bölgedeki tarım ve ulaşım faaliyetlerini etkileyebilir ve hayvancılıkla uğraşan yerleşimlerde ciddi zorluklara neden olabilir.

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