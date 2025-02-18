Altay kar fırtınası nedir? Altay kar fırtınası neden olur?

ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR, NEDEN OLUR?

Altay kar fırtınası, Altay Dağları'nda görülen, özellikle kış aylarında etkili olan, güçlü rüzgarlarla birlikte kar yağışı yaşanan fırtınalardır. Bu fırtınalar, yoğun kar yağışını ve düşük görüş mesafesini beraberinde getirir. Ayrıca, şiddetli rüzgarlar nedeniyle kar, yer değiştirebilir ve kar birikintileri oluşabilir, bu da olumsuz hava koşullarını daha da zorlaştırabilir. Altay Dağları'nın etkisiyle bu tür fırtınalar genellikle ani hava değişimleri ve zorlu yol koşulları yaratır.