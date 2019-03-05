Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesirspor Baltok karşısında 3 orta saha oyuncusundan cezaları veya sakatlıkları nedeniyle faydanalanamadıklarını ancak takımın her şeye rağmen hak ettiği galibiyeti aldığını kaydetti.
Ligin ilk yarısında 17 maçta 17 puan toplayan takımın son 5 maçta ise 13 puanı hanesine kazandırdığını, bunun çok yüksek bir performansa işaret ettiğini dile getiren Karafırtınalar, şöyle konuştu:
"Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan süreçte müthiş bir performans gösterdik. Kolay görünse de kolay bir şey değil, takdir edilmesi gereken bir şey. Bu puanları almasak belki de düşmenin en büyük adaylarından olacaktık. Kalan haftalarda performansımızı sürdürerek play-off için avantajlı duruma geçmek istiyoruz."
İLK YARIDAKİ PEFROMANSINI YAKALADI
Ligde son 8 karşılaşmada yenilgisi bulunmayan Altay, son 4 maçını da kazandı. Ligin ilk yarısında 17 maçta 17 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, ikinci devrenin ilk 7 haftasında ise aynı puana ulaştı.
İkinci devredeki performansıyla aynı süreçte 18 puana ulaşan Osmanlıspor'dan sonra en fazla puan toplayan ekip konumundaki siyah-beyazlı ekip, 24. haftayı play-off barajındaki Gazişehir Gaziantep'in 5 puan gerisinde 10. sırada geçti.
Altay'da dün takımının galibiyet golüne imza atan Marco Paixao, 19. golüne ulaştı.
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