Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 18 Mart 2023 Cumartesi günü, altın fiyatları en çok araştırılanalr arasında öne çıkıyor. ABD ve Avrupa merkezli yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde altın fiyatları da dalgalı bir grafik çiziyordu. Altın, haftayı yükselişle kapatırken hafta sonu da bunu sürdürüyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 18 Mart piyasalardan güncel altın fiyatları...

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