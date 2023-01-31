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Haberler Altın
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Altın alımında TCMB 2022'yi zirvede tamamladı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre dünya genelinde merkez bankaları 1.167 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Merkez Bankalarının altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 152 artarken 1967'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rekor yılda TCMB 148 ton ile dünyanın en çok altın alan merkez bankası oldu. Türkiye'nin resmi altın rezervleri böylece 542 tonla rekor düzeye ulaştı. Altın alımında geçen yıl TCMB'yi 62 tonluk alımla Çin ve 47 tonluk alımla Mısır merkez bankaları takip etti

Altın alımında TCMB 2022'yi zirvede tamamladı

Dünya Altın Konseyi 2022 geneli Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın alımları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak 4.741 tona ulaştı. Bu alımların 2.081 tonu altın takı talebinden geldi.

Takı talebi 2021'e göre yüzde 3 düşerken, yatırım amaçlı altın alımları yüzde 10'luk artışla 1.107 tona ulaştı.

YÜZDE 152'LİK ARTIŞ

Küresel altın talebini asıl artıran ise dünya genelinde merkez bankalarının yaptığı alımlar oldu. Yayımlanan rapora göre 2022'nin son çeyreğinde merkez bankaları rekor bir şekilde 417 ton altın aldı. Böylece merkez bankalarının 2022 genelinde yaptığı toplam altın alımı 1.136 ton ile 55 yılın zirvesine ulaştı. Merkez bankalarının yaptıkları alımlar geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 152 yükseldi.

Raporda kriz zamanlarında altının tarihsel olarak iyi performans göstermesinin belirsizliklerin arttığı bir dönemde merkez bankalarının bu yatırım aracına yönelmesine sebep olduğu ifade edildi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin Merkez Bankası 2022'nin son çeyreğinde 62 ton alım yaparak resmi rezervlerini en çok artıran ülke oldu. Çin, yaklaşık 3 yılın ardından yaptığı ilk altın alımıyla rezervlerini ilk kez 2.000 tonun üzerine çıkardı.

REZERVLER REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Son çeyrekte Çin öne çıksa da 2022 genelinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) açık ara dünyanın en fazla altın alan merkez bankası oldu. Geçen yıl TCMB toplamda 148 ton altın aldı. Böylece Türkiye'nin resmi altın rezervleri 542 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Ülke Altın alımı (ton)
Türkiye 148
Çin 62
Mısır 47
Katar 35
Irak 34
Özbekistan 34
Hindistan 33
BAE 25
Kırgızistan 6
Tacikistan 4
Ekvador 3
Umman 2
Çekya 1
Sırbistan 1

Geçen yıl Türkiye ve Çin'i altın alımında 47 tonla Mısır Merkez Bankası takip etti. Katar 35 ton, Irak ve Özbekistan ise 34'er ton net altın alımı gerçekleştirdi.

EN ÇOK KAZAKİSTAN SATTI

Tabii geçen yıl net altın satışı gerçekleştiren ülkeler de oldu. Kazakistan Merkez Bankası 2022'de 51 ton altın sattı. Böylece resmi altın rezervleri 352 tona geriledi.

Almanya geçen yıl toplamda 4 ton altın satarak Kazakistan'ın ardından en çok altın satışı gerçekleştiren ülke oldu. Bu ülkeler 3 tonluk satışla Sri Lanka, 2'şer tonluk satışlarla Polonya, Filipinler ve Moğolistan takip etti. Bosna Hersek, Kamboçya ve Bhutan ise 1'er tonluk net altın satışı gerçekleştirdi.

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