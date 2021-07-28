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Altın Fed açıklamaları öncesi yükseldi

Altının ons fiyatı 1.800 dolarlık psikolojik seviyeyiş aşarak 1.807 doları gördü

Altın Fed açıklamaları öncesi yükseldi

ABD Doları'nın önde gelen para birimleri karşısında zayıflaması, spot altın fiyatını psikolojik açıdan önemli olan 1800 dolar/ons seviyesinin üzerine taşıdı.

Uluslararası piyasalardaaltının ons fiyatı bu sabah 1807 doları gördü.

Analistler, altın fiyatının bugün sona erecek Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC( toplantısı öncesi risklerini hedge etmek isteyen yatırımcıların etkisi ile yükseldiğini de belirtiyorlar. Yukarı yönlü bir hareketin başlaması için 1810 dolar seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade ettiler.

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