Altın fiyatları 20 Aralık son dakika! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yükselişte! Güncel altın fiyatı

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,61 artışla 213,50 liradan tamamladı. Analistler Fed, faiz artırsa da artırmasa da altın fiyatlarının olumsuz yönde etkilenmeyeceğini söylediler. Bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Aralık güncel altın fiyatları