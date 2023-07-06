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        Haberler Altın Altın fiyatları 6 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında sürpriz hareket! 6 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son gelişmeler 6 Temmuz Perşembe günü yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü seyrediyor. Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, 6 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 07:38
        1

        6 Temmuz Perşembe günü altın fiyatlarında güncel durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 6 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 6 Temmuz Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

        ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.610,42

        1.622,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.918,49

        1.918,91

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.566,88

        2.623,53

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.267,50

        10.462,03

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.117,71

        5.247,06

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        10.267,50

        10.462,03

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.463,48

        1.556,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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