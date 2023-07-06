Altın fiyatları 6 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

Altın fiyatları 6 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

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6 Temmuz Perşembe günü altın fiyatlarında güncel durum piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 6 Temmuz 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 6 Temmuz Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...

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