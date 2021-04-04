Altın fiyatları bugün yani 4 Nisan Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinen işlem görüyor. 2 Nisan Cuma gününü yukarı yönlü seyirle kapatan çeyrek ve gram altın fiyatları ise bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte en çok merak edilip araştırılan veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 4 Nisan alış ve satış tablosu...