Canlı altın fiyatları, küresel piyasalardaki durgunluk endişeleri nedeniyle yeniden gündeme geldi. Altın fiyatları, dün dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons değerindeki düşüşe paralel olarak azalışa geçti. Dün günü yüzde 1,3 azalışla tamamlayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.

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Analistler, resesyon beklentilerinin artık daha güçlü bir şekilde dile getirilmesinin güvenli liman olarak görülen dolara yönelimi artırdığını belirterek, bu durumun emtia fiyatlarında satış baskılarının sürmesine neden olduğunu söyledi. İşte, 6 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları...