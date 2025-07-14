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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 15 TEMMUZ 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 15 Temmuz 2025 bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 15 Temmuz Salı günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Meksika'ya yüzde 30'luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamasının ardından yükseldi. Saat 17.15 itibarıyla altının onsu 3 bin 365 dolardan, gram altın ise 4 bin 338 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 15 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:12
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haftanın ilk işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ve Meksika’ya gelecek ay yürürlüğe girecek şekilde yüzde 30’luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamadı. Artan ticaret gerilimleri altının güvenli liman cazibesini pekiştirdi. Altındaki bu yükseliş, artan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımlarıyla da desteklendi. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.338,4542

        Satış: 4.338,7000

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.365,63

        Satış: 3.366,33

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.941,6543

        Satış: 7.090,3700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.810,2000

        Satış: 28.334,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.053,00

        Satış: 28.224,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.869,62

        Satış: 14.219,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.826,19

        Satış: 28.351,22

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.541,58

        Satış: 29.261,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.357,14

        Satış: 3.316,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.925,85

        Satış: 4.131,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.867,00

        Satış: 70.448,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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