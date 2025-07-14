Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu haftanın ilk işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ve Meksika’ya gelecek ay yürürlüğe girecek şekilde yüzde 30’luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamadı. Artan ticaret gerilimleri altının güvenli liman cazibesini pekiştirdi. Altındaki bu yükseliş, artan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımlarıyla da desteklendi. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...