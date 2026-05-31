Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar hem yatırımcıların hem de vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. 31 Mayıs 2026 Pazar sabahı itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ata altın fiyatlarındaki güncel seviyeler yakından takip edilirken, "Bayram süresince altın fiyatları nasıl seyrediyor?" sorusu gündemdeki önemini koruyor. İşte haftanın son gününe ait anlık altın alış ve satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.686,84
Satış: 6.687,67
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.538,75
Satış: 4.541,77
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.698,95
Satış: 10.934,34
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.499,8700
Satış: 43.302,6100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.204,00
Satış: 44.006,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.176,89
Satış: 21.710,67
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.520,37
Satış: 43.323,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.244,18
Satış: 45.367,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.635,73
Satış: 4.885,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.052,31
Satış: 6.389,58
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.780,00
Satış: 110.025,00