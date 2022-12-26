ALTIN FİYATLARI 26 Aralık Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Başta belirtmekte fayda var ki gram altın fiyatları uzun süre sonra bin 80 liranın üzerini gördü. Çeyrek altın ise bin 770 lira seviyesinde işlem göryor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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