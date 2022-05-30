Son günlerde yukarı yönlü seyirde olan gram altın %-0,25 oranında düşüş yaşadı. Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar altın fiyatlarındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Cuma günü gram altın 981 TL'yi görmüştü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı verilerle 30 Mayıs Pazartesi altın alış ve satış fiyatları...

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